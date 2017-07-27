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Блогер: а вам теж цікаво знати що Україна отримає від Грузії в обмін на Саакашвілі?

Блогер: а вам теж цікаво знати що Україна отримає від Грузії в обмін на Саакашвілі?
Блогер Anna Amargo на персональній сторінці в соціальній мережі розмірковує з приводу причин раптової втрати громадянства України політиком Михеїлом Саакашвілі, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що, якщо оцінювати його виключно у внутрішньополітичному вимірі, рішення про втрату громадянства Михеїлом Саакашвілі виглядає дуже дивно. Про усунення політичних конкурентів не йдеться – рейтинг політичної сили екс-губернатора не дозволяє претендувати на якусь хоч трохи помітну роль в українській політиці, а законодавство - балотуватись на пост президента. Крім того, рішення про втрату громадянства Саакашвілі – явно непопулярне, і на президента вже накинувся цілий рій критиків.

Порошенко не міг цього не передбачити, тому причини гучного і раптового «прощання» з Саакашвілі варто шукати за межами нашої держави – наприклад, у нещодавньому візиті до Грузії. Вам теж цікаво, які ставки були на цих переговорах? Або, можливо, ви хотіли б знати які ще вимоги, крім «Міхо на мороз» висунуло Києву Тбілісі? І що стоїть на кону крім «дружби і глибокого взаєморозуміння»? Бо шум піднявся аж до неба, а заради чого – не кажуть, - зауважує блогер.
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