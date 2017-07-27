Бірюков: Росії вказали на її місце поруч з іншими відсталими, дикими, непередбачуваними державами

Відомий український волонтер та блогер Юрій Бірюков на власній сторінці в соціальній мережі прокоментував голосування за антиросійські санкції в американському парламенті, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Бірюкова, результати голосування вражають, а зміст документа, якість і кількість санкцій проти «бензоколонки» наводять на думки про «стратегічне придушення». По-перше, Кремлю черговий раз вказали на його місце поряд з іншими дикими, відсталими та відверто небезпечними державами – Іраном та Північною Кореєю. Росія опинилась у клубі країн, які варто обнести колючим дротом і викопати на кордоні рів з крокодилами. Ці санкції – надовго. По-друге, двопартійна підтримка України – результат клопіткої роботи президента Порошенка. Він три роки провів у переговорах, дзвінках і виступах для того, щоб отримати такі законопроекти.
По-третє – це результат виконання Мінських угод. Ми день за днем демонстрували, що ми – надійні партнери і завжди виконуємо взяті на себе зобов’язання, навіть якщо боляче, неприємно і коли душа вимагає відплати за полеглих побратимів. Час для цього прийде, обов’язково прийде. До речі, в іншій державі був президент, який теж воював з бензоколонкою – він наплював на західних партнерів і не слухав їх порад, бажаючи відновити територіальну цілісність. Тоді російські танки зупинились в 15-20 кілометрах від столиці, а підписаний мирний договір не приніс державі нічого – ні помсти за полеглих, ні повернення земель. Ми можемо перемогти «бензоколонку». Але це питання санкцій, розуму та витримки. І часу, який обов’язково настане, - наголошує блогер.