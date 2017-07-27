Сазонов: здається, нам показують спектакль

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Політичний оглядач Кирило Сазонов на персональній сторінці в соціальній мережі дає кілька коментарів з приводу найбільш гучної новини цього дня в українському інформаційному просторі, - про це повідомляє портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що варто йому було кілька годин не зазирати в мережу - і він пропустив таку гучну новину. Власне, мало яка подія викликала таке жваве обговорення та таку неприховану істерику, як втрата громадянства українсько-грузинським політиком Михеїлом Саакашвілі.Власне, якщо не розтікатись «мислію по древу», можна зауважити таке. По-перше, закон для всіх однаковий. Збрехав в анкеті про відсутність судимості при отриманні громадянства? Значить, отримав його незаконно. До побачення, здайте паспорт і не поминайте лихом – що може бути простіше. Буква закону є буква закону, хто б там що не говорив про політичні переслідування. По-друге, Порошенко у цій ситуації оскандалився двічі. Перший раз це відбулось, коли він вручив паспорт України Саакашвілі за обіцянку мочити політичних опонентів. Другий раз – сьогодні, коли відповідний указ було скасовано. Тим не менш, є ще один аспект ситуації – цілком можливо, що нам показують нудний, погано зрежисований спектакль, - зауважує блогер.