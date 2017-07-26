валюта
СпецтемаПублицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Донік: плювати на долю тих, хто облажався

Донік: плювати на долю тих, хто облажався
Відомий волонтер на блогер Роман Донік на власній сторінці в соціальній мережі проводить доволі прозорі паралелі між організацією підприємства та нашої держави, зачіпаючи події, які сьогодні збурили український сегмент Фейсбук, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер просить уявити ситуацію: існує велике акціонерне товариство. Кожні п’ять років загальні збори акціонерів вибирають членів правління та генерального директора. Останній, розпоряджаючись своїми повноваженнями, приймає рішення про найм кількох регіональних менеджерів. У резюме одного з них навіть є значний перелік досягнень, які вражають. З огляду на це він отримує від генерального директора карт-бланш і цілий напрям, на якому може себе проявити якнайкраще. Більше того, менеджер повністю формує команду і отримує імунітет від перевірок. За результатами роботи менеджера планується втілювати напрацьований ним досвід на інших напрямках.

Але після року роботи менеджера генеральний директор не отримує обіцяних результатів. Менеджера звільняють. Замість нього приходить інший. Чи цікавить вас, як акціонера, що там відбулось з цим найнятим менеджером? Здається, що всім, м’яко кажучи, байдуже. Насправді, всім потрібен результат і підприємство, яке справно працює. Поки що результат кращий ніж за багато років до цього. Буде погіршуватись – ми оберемо іншого генерального директора. А як він керує найнятими працівниками – зовсім байдуже. Так само, як байдужа доля тих менеджерів, які облажались, - наголошує Донік.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
26 июл 2017
20677

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Політичний оглядач Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі вітає українців з черговим досягненням, яке наближає нашу перемогу, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

26 июл 2017
15672

Дипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

В течение последних двух дней российские пропагандисты на многомиллионную российскую аудиторию распинались, утверждая, что санкции для России – это благо, наконец мол «встанет с колен собственная

26 июл 2017
4731

Закон о новых санкциях против России может утратить свою силу еще до рассмотрения Трампом

Законопроект Н.R. 3364 о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, принят вчера Палатой Представителей огромным большинством голосов: 419 – за, 3 – против. Единственными тремя конгрессменами,

26 июл 2017
4398

Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей США закон о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, сообщает официальный сайт телеканала

26 июл 2017
3524

«Чем вы думали?» В Интернете рассказали о крымчанах, которые плачутся на Россию

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают пост украинца, который не так давно вернулся из Крыма и рассказал, какие настроения среди проживающих там постоянно людей, хотя те и не хотят их

Последние новости

Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

НАБУ завітало з обшуками до «Укрнафти»

После инцидента с гражданством Саакашвили Украине иностранных реформаторов можно не ждать, – дипломат

Донік: плювати на долю тих, хто облажався

З провальними політиками Трампу нецікаво зустрічатись – Саакашвілі про Порошенка

Блогер: другу Кремлю Ким Чен Ину варто приготуватись до ліквідації

Политолог: Украина в очередной раз доказала миру, что мы соблюдаем права человека даже в борьбе с российскими оккупантами

Блогер: летальний пінг-понг Білого дому продовжується

Наче знав: напередодні позбавлення громадянства Саакашвілі розповів журналістам, що він робитиме в разі, якщо залишиться без українського паспорта

Експерт закликала не влаштовувати істерику навколо рішення Лондонського суду про «тримільярдний борг» України

У Вашингтоні налаштовані вирішити конфлікт на Донбасі

Геращенко: цим рішенням ми виправили страшну помилку, допущену три роки тому

Блогер: тот, кто вчера радовался лишению гражданства Артеменко, сегодня места себе не находит от лишения гражданства Саакашвили

Геращенко відповів, чи позбавили Саакашвілі громадянства

Лозовий спростував інформацію, що він надсилав до ГПУ запит на позбавлення громадянства Саакашвілі

Експерт: у Кремлі жалкують, що не зробили цього раніше

Ляшко и Тимошенко уже делят электорат Саакашвили, – блогер

Грібаускайте вітає нові санкції США проти РФ

У Саакашвили отрицают факт лишения у его гражданства Украины

У ДМС спростували інформацію про українське громадянство Саакашвілі

 Новости за день