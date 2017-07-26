Донік: плювати на долю тих, хто облажався

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Відомий волонтер на блогер Роман Донік на власній сторінці в соціальній мережі проводить доволі прозорі паралелі між організацією підприємства та нашої держави, зачіпаючи події, які сьогодні збурили український сегмент Фейсбук, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер просить уявити ситуацію: існує велике акціонерне товариство. Кожні п’ять років загальні збори акціонерів вибирають членів правління та генерального директора. Останній, розпоряджаючись своїми повноваженнями, приймає рішення про найм кількох регіональних менеджерів. У резюме одного з них навіть є значний перелік досягнень, які вражають. З огляду на це він отримує від генерального директора карт-бланш і цілий напрям, на якому може себе проявити якнайкраще. Більше того, менеджер повністю формує команду і отримує імунітет від перевірок. За результатами роботи менеджера планується втілювати напрацьований ним досвід на інших напрямках.Але після року роботи менеджера генеральний директор не отримує обіцяних результатів. Менеджера звільняють. Замість нього приходить інший. Чи цікавить вас, як акціонера, що там відбулось з цим найнятим менеджером? Здається, що всім, м’яко кажучи, байдуже. Насправді, всім потрібен результат і підприємство, яке справно працює. Поки що результат кращий ніж за багато років до цього. Буде погіршуватись – ми оберемо іншого генерального директора. А як він керує найнятими працівниками – зовсім байдуже. Так само, як байдужа доля тих менеджерів, які облажались, - наголошує Донік.