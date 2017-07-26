Експерт закликала не влаштовувати істерику навколо рішення Лондонського суду про «тримільярдний борг» України

Як інформує replyua.net, деякі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Високий суд Лондона змусив Україну виплатити Кремлю три мільярди доларів, які свого часу отримав президент-втікач Віктор Янукович у вигляді хабара за непідписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Цю новину прокоментувала політичний експерт Олеся Яхно-Белковська, - відповідний допис вона розмістила на персональній сторінці в соціальній мережі.
Отже, політолог уточнює, що Високий суд Лондона призупинив виконання судового рішення у справі про повернення Російській Федерації облігацій на суму три мільярди доларів. Виконання рішення відкладено до завершення розгляду української апеляції. Відповідно, українська сторона не заперечує того факту, що борг існує. Але, у той же час, Київ наголошує, що його юридичний статус вимагає уточнення, адже до кінця не зрозуміло – вважати його суверенним боргом чи «політичним хабарем».
Тільки після визначення правового статусу боргу можливо буде визначити умови реструктуризації та повернення цього кредиту. Власне, рішенням Високого суду визнано право України на апеляцію. Яке б рішення у підсумку не виніс суд, Україна його виконає. Але ситуація, що склалась, свідчить про те, що Кремль більше не зможе використовувати «борг Януковича» як інструмент шантажу та економічного тиску на нашу державу, - наголошує політолог.