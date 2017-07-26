Геращенко: цим рішенням ми виправили страшну помилку, допущену три роки тому

Як нагадує replyua.net, сьогодні було оприлюднено рішення про втрату громадянства України політиком Михеїлом Саакашвілі. Народний депутат Антон Геращенко прокоментував цю новину, - відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.
Так, нардеп нагадує, що Саакашвілі втратив громадянство на підставі статті 21 ЗУ «Про громадянство України». Це рішення прийнято на основі відомостей, нещодавно отриманих українською стороною від Генеральної прокуратури Грузії. Так українсько-грузинський політик приховав, що в Тбілісі його заочно заарештовано.
Геращенко наголошує, що і раніше вважав надання Саакашвілі громадянства помилкою. Все вказувало на те, що політик не надто сильно цей статус і цінував. Зрозуміло, що Україну Саакашвілі використовував у якості «запасного аеродрому», плекаючи надію рано чи пізно повернутись в Грузію. Цю надію він зруйнував своїми ж руками під час виборів до парламенту Грузії. Власне, сьогоднішнє рішення - це ніщо інше, ніж спроба виправити допущену три роки тому помилку. Тепер Саакашвілі може спробувати щастя в Нідерландах чи Сполучених Штатах (журналісти вказують, що Саакашвілі перебуває у громадянстві ще й цих держав – ред.). Але навряд чи там знайдеться достатньо громадян, які скучили за месією-популістом, - іронізує Геращенко.