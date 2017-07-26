Експерт про втрату громадянства Саакашвілі: про політичну боротьбу не йдеться

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Як нагадує replyua.net, рішенням Міграційної служби України політик Михеїл Саакашвілі втратив громадянство нашої держави. Політичний оглядач Павло Нусс на власній сторінці в Фейсбук пояснив з чим пов’язане таке рішення.Так, політолог пояснює, що втрата громадянства пов’язана з тим, що Саакашвілі грубо порушив міграційне законодавство України, збрехавши, що проти нього в інших державах не ведеться кримінальних проваджень. Політолог допускає, що детальну інформацію про Саакашвілі було отримано під час недавнього державного візиту Порошенка до Грузії, але повністю виключає, що втрата громадянства грузинським політиком стала інструментом політичної боротьби.Зокрема, електоральний рейтинг партії, створеної Саакашвілі, не дозволяє говорити про те, що вона може скласти хоч найменшу конкуренцію партіям-членам коаліції. Більше того, виборче законодавство не дозволяє Саакашвілі балотуватись на пост президента. Що ж, чекаємо офіційного повідомлення про те, що людина, яка послідовно принижувала Україну, нарешті втратила громадянство. Бажаємо політику успіхів у пошуку нових довірливих друзів на міжнародній арені. Крім того, про цю новину Саакашвілі дізнається під час перебування на відпочинку в державі ще одного свого громадянства – Сполучених Штатах, що теж порушує законодавство України, - наголошує Нусс.