Нусс: Саакашвілі ще помститься кожному з нас

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Політичний оглядач Павло Нусс на персональній сторінці в соціальній мережі вказав які перспективи чекають як на тих, хто підтримує Михеїла Саакашвілі, так і на його противників, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер нагадує, що наразі в експертному полі та серед пересічних користувачів ведеться дискусія з приводу позбавлення громадянства українсько-грузинського політика, колишнього президента Грузії та очільника Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі. Власне, наявність в нього громадянства була основною перешкодою для його екстрадиції до Грузії, де щодо нього порушено низку кримінальних проваджень.Оминаючи положення щодо неконституційності позбавлення особи громадянства, Нусс прогнозує, що тим, хто вимагає залишити його для Саакашвілі, останній ще відкриє очі. Наприклад, «бандерлогами» ми в нього вже були – явне повторення тези російської пропаганди найнижчого сорту. Пісні про «шоколадну дупу» на адресу власного президента ми теж чули без жодних прикрас. «Баригами» і «брехунами» були і журналісти, і пересічні громадяни. Крім того, варто пам’ятати, що Саакашвілі – людина мстива. Ми ще почуємо від нього його ласкаве «фу», «фе» чи «бе-пе-пе», - прогнозує політолог.