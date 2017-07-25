Блогер: так виглядає політик «здорової людини»

Як інформує replyua.net, блогер Катерина Золотарьова на власній сторінці в соціальній мережі порівняла українських та американських політиків.
Так, блогер нагадує, що найоптимістичнішою новиною сьогоднішнього дня стало повідомлення про те, що сенатор Джон Маккейн повернувся до роботи після операції на мозку. Хірургічне втручання для видалення ракової пухлини відбулось напередодні, але політик зібрався з силами і прибув до Конгресу в день голосування за новий пакет санкцій проти Російської Федерації.
За словами Золотарьової, саме так виглядає політик «здорової людини». Відразу спадають на думку українські політики і високопоставлені чиновники, які постійно або хворі, або ж перевтомились. Загадуються памперси та години, проведені під картатими ковдрами, якими можуть похвалитись українські політики. Згадуються систематичні прогули пленарних засідань або відверте байдикування на них. Наприклад, зараз наші народні обранці роз’їхались у відпустку, так і не спромігшись проголосувати за надзвичайно важливі для держави закони. Одним словом, тварюки. А от Маккейну блогер висловлює глибоку повагу – могутній він дядько, здоров’я йому, - наголошує Золотарьова.