Експерт пояснив чому Трамп накинувся на Україну в своєму Твіттері

Як нагадує replyua.net, сьогоднішній ранок в США почався з того, що американський президент Дональд Трамп звинуватив Україну в «саботуванні» його передвиборчої кампанії на користь Гіларі Клінтон і поставив перед прокурором вимогу розслідувати цей випадок. Блогер Ігор Айзенберг пояснив чому Україна стала «жертвою» Трампа у власному блозі на порталі «Обозреватель».
Так, блогер зауважив, що Трамп накинувся зі звинуваченнями у першу чергу на призначеного ним же самим генерального прокурора Джефа Сешанса та виконувача обов’язків очільника Федерального бюро розслідувань Ендрю Макейба. За його словами, вони недостатньо уваги приділяють «українському сліду», а Макейб так взагалі отримав 700 тисяч доларів хабара.
За словами блогера, атака на представників правоохоронних структур зрозуміла: таким чином Трамп хоче змусити Сешанса піти у відставку. Після цього він призначить нового Генерального прокурора, який матиме змогу звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера. Сешанс до цього неспроможний, адже завбачливо заздалегідь взяв самовідвід у так званому «Рашагейті». Деякі праві видання намагаються розкрутити тему «амбарних книг» Партії Регіонів і показати оприлюднення відомостей про Пола Манафорта як спробу тиску на американські вибори з боку України, але вони залишаються у меншості. Переважна більшість американців ці виправдання Трампа не сприймає, - наголошує блогер.