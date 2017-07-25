Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

Публіцист Віталій Портніков вивчає досвід сусідньої Молдови у поводженні з окупованими територіями та прогнозує до яких наслідків може призвести байдужість українських громадян до проблеми окупації Криму, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Главред».
Так, Портніков нагадує, що молдовський президент Ігор Додон пообіцяв російським журналістам прибути в «столицю» невизнаного Придністров’я – Тирасполь – і нагородити там державними відзнаками членів так званого миротворчого контингенту, який Москва розмістила там двадцять п’ять років тому для підтримки окупації. А тепер перенесімо ситуацію в умови України. Через двадцять років український президент Ігор Додоненко прибуває до Сімферополя, де окупанти святкують річницю анексії Криму. Там він питає в окупантів чи може він нагородити «зелених чоловічків» за те, що вони зберегли мир на півострові. Ви думаєте, це неможливо? У Молдові теж так думали.
Зараз політичний колабораціонізм в Україні трохи стримується бойовими діями на Донбасі, хоча ми вже чуємо заклики «помиритись». На що розраховує окупант? На «втому від війни». На тих, хто хоче швидких змін на краще, але не бажає змінюватись сам. На тих, хто скучив за російськими артистами – плювати, що вони їздили до окупованого Криму. На тих, хто вимагає відновити роботу такого рідного «Вконтактє». На тих, хто не задоволений витратами на армію – краще б йому дали вищу пенсію. Не встигнемо озирнутись, а українським президентом вже стане «Додоненко», - наголошує Портніков.