Відомі результати телефонних переговорів «нормандської четвірки»

У прес-служби українського президента Петра Порошенка повідомили про проведену телефонну розмову у «нормандському форматі», учасниками якої стали, окрім президента України, французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Ангела Меркель та російський лідер Володимир Путін, інформує replyua.net. Зазначається, що офіційні Париж та Берлін різко розкритикували ті чи інші заяви, які здатні підірвати територіальну цілісність української держави, у тому числі відносно заснування «Малоросії».
«Протягом розмови, яка тривала дві години, вдалося досягти домовленості щодо узгодження остаточних кроків з питань гарантії безпеки та продовження роботи, спрямованої на імплементацію Мінських угод. Це питання більш детальніше буде обговорено у другій половині серпня під час очікуваної зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», - зазначили у прес-службі. Також була заслухана доповідь Ертурула Апакана , який очолює Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні і Олександра Хуга, його заступника.
Разом з цим, президент України Петро Порошенко заявив, що кілька останніх днів поточного місяця виявилися чи не найбільш кривавими у 2017 році та наголосив, що Москва повинна без вагань припинити військову агресію та не постачати на окуповані території зброю.