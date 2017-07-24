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Політолог: переважна більшість «опозиціонерів» не мають стосунку до опозиції

Політолог: переважна більшість «опозиціонерів» не мають стосунку до опозиції
Політичний оглядач Олеся Яхно-Белковська на персональній сторінці в соціальній мережі попереджає користувачів про ризики і загрози інформаційної війни, - про це повідомляє новинний ресурс replyua.net.

Наприклад, політолог робить наголос на тому, що останнім часом політична риторика в Україні загострилась. Нікому не цікаве реальне обговорення проблем, лише скандали, провокації та спекулювання. Осінній політичний сезон буде переповнений такими тенденціями. Навмисне створення конфліктів дозволяє Кремлю здійснювати «гібридизацію» України, а окремим українським політикам – нав’язувати суспільству думку про необхідність дострокових виборів.

Політолог нагадує, що якщо закордоном спроби Росії показати свою агресію проти України як внутрішній конфлікт провалились, то в самій Україні є чимало політиків, які прямо транслюють тези російської пропаганди. При цьому, вони чудово знають де правда, а де брехня. Коли їм вказують на спекуляції чи на поширеннями ними відверто брехливої інформації, ці політики обурюються, посилаючись на «цькування опозиції з боку влади». Парадокс полягає у тому, що переважна більшість тих, хто називає себе «опозиціонерами», не мають жодного стосунку до опозиції, - наголошує політолог.
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