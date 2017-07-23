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Блогер: у цієї влади нічого святого

Блогер: у цієї влади нічого святого
Блогер Сергій Марченко на власній сторінці в Фейсбук «скаржиться» на ремонти доріг, які він може спостерігати на території практично всієї держави, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер розповідає, що їхав сьогодні через Либідську в центр з Голосієво. Один із відрізків дороги завжди був як пральна дошка, тому він приготувався їхати по давно перевіреному маршруту. Але його очікування раптом не підтвердились – ям не стало. Рівний асфальт, який блищить наче скло, зрівнюючи в правах як досвідчених київських водіїв, так і «чайників», які щойно здали на права.

Напевно, хитра хунта вирішила брати дорогами – їх роблять майже скрізь. Блогер нагадує, що вже писав нещодавно про ремонт доріг у Чернігові. На Полтавщині нарешті зробили «убитий» шматок сумської траси за Пирятином. У селі, де блогер має дачу, теж зробили дорожнє покриття. Звісно, все це показуха. І розростання корупції – на інфраструктурних проектах гроші легше красти. І вибори наближаються. І ремонтують не тільки українські компанії. Незрозуміло тільки одне – чому ж раніше ніхто до такого не додумався? Власне, якщо все йтиме так, як йде, то за два роки нових доріг стане стільки, що теперішніх «показушників» оберуть з немалим відривом, - наголошує блогер.
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