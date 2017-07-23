Блогер: Єфремова явно немає в його камері в Старобільському СІЗО

Одним із найбільш відомих в’язнів в Україні є так званий «батько ЛНР», колишній член Партії Регіонів Олександр Єфремов. Відповідно до рішення суду, його тримають під вартою вже майже протягом року. Але чи насправді він перебуває там, де має бути – в Старобільському СІЗО? Наприклад, блогер Всеволод Філімоненко у цьому зовсім не впевнений, - відповідний допис, як інформує replyua.net, розміщено на його сторінці в Фейсбук.
Так, свого часу автори відеоблогу TVgolosnaroda, приїхавши з раптовим візитом до Старобільська, Єфремова в СІЗО не застали. За їх словами, головний луганський в’язень проживає не в камері, а в набагато комфортніших умовах – котеджі начальника тюрми. Звісно, Єфремов тоді організував гучну піар-кампанію, спрямовану на заперечення цієї новини – навіть проплатили статті у «топових» ЗМІ. Тоді кампанія вартістю щонайменше 100 тисяч доларів закінчилась успішно.
Але що цікаво – нещодавно (дев’ятнадцятого липня 2017 року) блогер давав показання у суді у справі Єфремова. Останній перебував у залі судового засідання, привертаючи до себе увагу незвичною засмагою. Де він її отримав? У прогулянковому дворику СІЗО? У внутрішньому дворику котеджу начальника СІЗО? Чи, з огляду на паспорт на ім’я Хуана та необмежені можливості виїжджати закордон, на іспанському узбережжі? – цікавиться блогер.