Підсумки візиту Луценка до Дніпра – троє звільнених прокурорів

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Політичний оглядач Павло Нусс спостерігає за діяльністю Генерального прокурора Юрія Луценка і ділиться деякими висновками з приводу його стилю роботи, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку блогера в соцмережі.Так, очільник Генеральної прокуратури Юрій Луценко сьогодні мав робочу поїздку до Дніпра, де проводив оперативну нараду з підлеглими із центральної та східної України. Розмова була короткою, відвертою і жорсткою – і прокурори цього явно не чекали. Луценко справляє враження не тільки вимогливого і строгого начальника, а і людини, яка є абсолютно нелояльною до системи, яка склалась у прокуратурі. Для цього йому потрібна, як не дивно, не вища юридична освіта, відсутністю якої йому докоряли всі, кому не ліньки, а здатність переконувати, мотивувати і приймати швидкі кадрові рішення.Зокрема, сьогодні Луценко привітався, з ходу звільнив трьох високопоставлених прокурорів, а потім, так само без сентиментів, повідомив, що ще чотири справи знаходяться на розгляді Ради прокурорів. Чомусь нікому не запропонував «порєшать», як це відбувалось раніше. Власне, все, що потрібно для налагодження ефективної роботи Генпрокурора – це мандат довіри та відсутність політичних амбіцій, хоча б у короткостроковій перспективі, - наголошує блогер.