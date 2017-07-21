Ця Верховна Рада навряд чи скасує недоторканність – нардеп

Народний депутат Юрій Левченко вважає, що нинішній парламент навряд чи проголосує за ухвалення законопроекту про скасування депутатської недоторканності, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Левченко розповів журналістам, що відразу після того, як проект закону від президента про скасування недоторканності не зможе бути проголосований через те, що у ньому передбачено скасування положень Конституції, які вже відсутні, він почав збирати у Верховній Раді підписи за законопроект про скасування недоторканності свого авторства. Він та інші депутати, як і долучилися до внесення проекту закону до ВРУ, будуть вимагати, аби він був включений до порядку денного сесії і аби його направили на фахову оцінку до Конституційного Суду вже під час першого пленарного тижня у вересні після того, як нардепи повернуться з відпустки.
Цей законопроект пропонує змінити статтю 80 Конституції, першу та третю її частини, якими передбачається, що парламентарям гарантується депутатська недоторканність та їх неможливо притягати до відповідальності, заарештовувати чи затримувати без попередньої згоди Верховної Ради. При цьому у пропонованому Левченком проекті закону зберігається частина 2 цієї статті, яка передбачає, що нардепи не будуть нести юридичну відповідальність за результати голосування або висловлювання в ВРУ та її органах, окрім несення відповідальності за образи чи наклеп.