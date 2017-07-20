Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії

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Блогер під псевдонімом Helgi Sharp на власній сторінці в соціальній мережі розмірковує з приводу того, до чого призводить «еміграція» російських громадян до України, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер нагадує, що сьогодні – річниця трагічної загибелі журналіста Павла Шеремета. З цього приводу під Адміністрацію президента прибули кілька сотень «активістів», які чи то вшановували пам'ять загиблого, чи то протестували проти глави держави. Спостерігаючи цю ситуацію, блогер наголошує, що саме тому не варто «брати на роботу» громадян Російської Федерації. До таких належить і Шеремет, і Воронков. Справа в тому, що ці люди мають власну історію, яка тягнеться з іншої держави, а тому досконально перевірити її немає можливості.Саме тому так важко просувається слідство, так складно знайти замовників і виконавців, якщо їх не затримали на місці нападу. Взагалі, будь-хто, хто прибув з РФ – це потенційна ціль для найманих вбивць Кремля, у тому числі – з метою створення негативного інформаційного шуму навколо нашої держави. До речі, про ціну тих, хто протестував під АП, скаже відповідь на одне просте питання: чи пішли вони потім до посольства Росії з портретами загиблих сьогодні вояків для того, щоб вимагати деокупації? – цікавиться блогер.