Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила інформацію, хто буде входити до її політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Як повідомила парламентар, серед членів її політичної партії низка громадських діячів, які, за її словами, до цього не були в політиці і взагалі не мали з нею справ. Це, зокрема, Тетяна Проторченко, Ірина Юзик та Сергій Проценко. Однак серед членів політсили будуть і досвідчені політики. Серед них, зокрема, колишній представник «Партії регіонів» Владислав Штефан. На захист колишнього регіонала Савченко заявила, що Штефан був представником «Партії регіонів» на місцевому рівні і згодом покинув ряди цієї політсили і навпаки почав боротися «з регіоналами у Кривому Розі». Також нардеп додала, що на даний момент всі названі особи працюють її помічниками.
Варто нагадати, днем раніше з’явилася інформація, що в Міністерстві юстиції України було зареєстровано політичну партію Надії Савченко. Відомо, що політсилу Савченко юридично затвердили 17 липня 2017 року.