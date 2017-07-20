Експерт: здається, що цінність наших «актикорупціонерів» наближається до нуля

Блогер Сергій Марченко на власній сторінці в соціальній мережі розмірковує з приводу причин і наслідків скандалу навколо доходів голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, - інформує replyua.net.
Так, блогер не виключає того, що інформаційна акція проти Шабуніна спланована. Але набагато більш імовірною видається версія, що люди просто не можуть пояснити собі походження статків «головного антикорупціонера». Блогер проводить паралелі – наприклад, якщо вірити декларації Шабуніна, то їх доходи рівні, але накопичити грошей на придбання будиночка вартістю два мільйони гривень у нього не вдається – це маючи на увазі, що він зовсім не марнотратник.
Блогеру часто заперечують – мовляв, діюча влада теж корупціонери кожен перший, чому тоді Шабуніну не можна? Але тут є доволі тонкий момент: діюча влада вберегла державу від дефолту, організовує захист від зовнішньої агресії, навіть добилась невеликого економічного зростання. У цьому її головна роль і цінність. Головна ж цінність антикорупціонера полягає в тому, що він не буде красти. Звісно, перспектива заманлива, але сувора практика вказує, що українські антикорупціонери із спокусою не впорались. А тому їх цінність наближається до нуля, - підсумовує блогер.