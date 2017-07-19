Блогер: які ще докази тупості Шабуніна вам потрібні?

Блогер Mason Lemberg на власній сторінці в соціальній мережі пояснює чому очільник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін не лише, ймовірно, не надто чесний, але і не надто професійний, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує ситуацію, що склалась: один чиновник зі Сполучених Штатів практично мимохідь заявляє, що так звані антикорупціонери, скоріше за все, здійснюють нецільове використання виділених їм коштів. Більше того – чимала частина цих коштів походить з кишень американських платників податків, що не може не хвилювати Вашингтон. Що у цьому випадку робить Шабунін? Він заявляє, що збирається найняти адвоката з США, який би відстоював його честь і гідність в американських судах.
Блогер нагадує, що громадська організація завжди носить неприбутковий характер, а її діяльність спрямована, у першу чергу на те, щоб досягти якогось значимого соціального ефекту. Тому спроба шукати адвоката в США, робота якого коштуватиме десятки тисяч доларів – це практично явка з повинною, яка є найкращим доказом того, що справи у ГО ведуться непрозоро. І ви ще запитуєте, чи потрібно декларувати доходи ГО та їх очільників! – наголошує блогер.