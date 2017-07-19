Донік: я не буду миритись – навпаки докладу всіх зусиль щоб всі попередні жертви були не даремними



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Так, Донік зауважує, що він миритись не збирається, більше того – дітей виховуватиме таким чином, щоб бажання миритись не з’являлось і в них. Тому що важко підібрати термін, який би міг коректно охарактеризувати історію відносин між українцями і росіянами, але найближчий за суттю – винищення. Понад три сотні років українці боролись за незалежність, за це наклали життям мільйони людей.



І, нарешті, вперше за триста років ми маємо можливість зробити всі жертви не даремними. Якщо хтось і має думати про примирення, то не ми, адже наша доля – стати форпостом Європи, стіною, за якою завершується цивілізація. Саме тому ми приречені воювати з Москвою. І воювати не до миру – його з росіянами бути просто не може – а до перемоги. Інших варіантів просто не існує. Донік наголошує, що по закінченню війни росіянам доведеться зробити тисячі і сотні тисяч кроків для того, щоб у нас відпало бажання ставитись до них вороже. Але то буде потім, у далекому майбутньому. А зараз миритись не час.

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Горячая тема: Портніков дав жорстку відповідь на заяви Лаврова

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав Як інформує replyua.net , останнім часом і в ЗМІ, і в соціальних мережах лунають заклики «помиритись» з Росією. Відомий український волонтер Роман Донік розповів що він думає з цього приводу на власній сторінці в Фейсбук.Так, Донік зауважує, що він миритись не збирається, більше того – дітей виховуватиме таким чином, щоб бажання миритись не з’являлось і в них. Тому що важко підібрати термін, який би міг коректно охарактеризувати історію відносин між українцями і росіянами, але найближчий за суттю – винищення. Понад три сотні років українці боролись за незалежність, за це наклали життям мільйони людей.І, нарешті, вперше за триста років ми маємо можливість зробити всі жертви не даремними. Якщо хтось і має думати про примирення, то не ми, адже наша доля – стати форпостом Європи, стіною, за якою завершується цивілізація. Саме тому ми приречені воювати з Москвою. І воювати не до миру – його з росіянами бути просто не може – а до перемоги. Інших варіантів просто не існує. Донік наголошує, що по закінченню війни росіянам доведеться зробити тисячі і сотні тисяч кроків для того, щоб у нас відпало бажання ставитись до них вороже. Але то буде потім, у далекому майбутньому. А зараз миритись не час.