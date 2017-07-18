Павло Правий: «Малоросія» - продукт мозкової діяльності «курячого бога»

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Як уже зазначалось на шпальтах replyua.net, сьогоднішній день у соціальних мережах був повністю приурочений обговоренню заяви Олександра Захарченка, очільника так званої «Донецької народної республіки», про створення нового спільного утворення – «Малоросії». Кілька слів з цього приводу написав і блогер та історик Павло Правий (Бондаренко), розмістивши відповідний допис на власній сторінці в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що українські «експерти» заслуговують на окрему відзнаку, адже ніхто не може так активно розганяти паніку без всякої розумної для того підстави. Їхні таланти писати жахливі сценарії дуже б згодились у порно-індустрії – тільки там таке нагнітання садомазохізму було б обґрунтованим. Але це повторюється знову і знову – варто окурку Захарченку сказати хоч слово – відразу звідусіль лунають крики про те, що він легітимізує «Новоросію». Проте, ніхто жодного разу не взяв на себе клопіт пояснити яким чином така легітимація відбудеться. Нічого, головне, щоб вираз обличчя був впевнений, і щоб слова «розумні» звучали.І тут раптом облом – виліз на трибуну Лавров і пояснив, що чергова «Малоросія» - лише витвір хворобливої уяви «Курячого Бога», підживленої алкогольною інтоксикацією. А Джабба Луганський (йдеться про Ігоря Плотницького –) все це підтвердив. Якось незручно все вийшло у експертів, - зауважує блогер.