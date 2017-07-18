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Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко

Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко
Як нагадує replyua.net, сьогодні стало відомо про черговий химерний проект терористів ОРДЛО – «Малоросію». Політичний оглядач Павло Нусс на власній сторінці в соціальній мережі пояснив за якої логікою розвиватиметься ця «ініціатива» далі.

Так, за словами Нусса, зараз основним ретранслятором всіх «хотілок» Кремля в Україні слугує народний депутат Юлія Тимошенко та очолювана нею партія «Батьківщина». Саме на Туровській в Києві (офіс Юлії Тимошенко розміщено на вулиці Туровській, 13 – ред.) «кується зрада». Саме там розробляються детальні плани щодо того, як буде в інформаційний простір України інтегруватись чергова теза російської пропаганди. Після цього відповідні «ЗМІ» отримують «рознарядку» і вливають ці тези у вуха аудиторії всіма можливими каналами зв’язку.

Відтак, ці тези підхоплюються політичними фріками на зразок Надії Савченко та (на жаль) Михеїла Саакашвілі. Зараз ми можемо спостерігати зародження чергової провокації практично у режимі реального часу. Інформаційні «консерви» або викриють себе самі, або ми спільними зусиллями змусимо їх це зробити. Тож, чекаємо коли вже Тимошенко почне рекламувати проект «Малоросія», - наголошує політичний оглядач
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