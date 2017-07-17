Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

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За інформацією replyua.net, у соціальних мережах активно обговорюють одну з останніх передач Костянтина Стогнія, яка характеризується доволі «специфічною» манерою подачі інформації. Волонтер та блогер Роман Донік вирішив розставити з цього приводу всі точки над «і», - відповідний допис він розмістив на персональній сторінці в Фейсбук.Так, Донік констатує, що у його стрічці постійно з’являються дописи, автори яких роздратовані програмою за авторством Костянтина Стогнія, яка відтепер відходить на каналі ICTV. За словами глядачів, цю передачу можна назвати еталоном «зради», яка концентрує в собі критику будь-якої ініціативи влади.Донік зауважує, що у людей надзвичайно коротка пам'ять – як у акваріумних рибок. Адже йдеться про «мусора», який зробив кар’єру, торгуючи обличчя. Крім того, саме його призначили міністром внутрішніх справ так званого «тіньового уряду», сформованого Опоблоком. То чого ж ще від нього чекати. Більше того, якщо станеться реванш, він стане саджати всіх нас, не розбираючи підтримували ви Порошенка, Садового,Саакашвілі чи Гриценка. За прапор, за гімн, за «Плине кача». За те, що тримали зброю в руках чи перераховували кошти волонтерам. Просто за те, що не здались і не підкорились його господарям. Бо це – ідейний ворог, - наголошує блогер.