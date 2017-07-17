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Блогер: російський Навальний та наші «антикорупціонери» нічим одне від одного не відрізняються

Блогер: російський Навальний та наші «антикорупціонери» нічим одне від одного не відрізняються
За інформацією replyua.net, блогер Серж Марко на власній сторінці в Фейсбук пояснив що спільного між російським опозиціонером Олексієм Навальним та українськими політиками, які себе позиціонують як «антикорупціонерів».

Так, блогер зауважує, що соціальні мережі обурені домовленістю між Навальним та Ігорем Гіркіним-Стрєлковим про проведення дебатів – мовляв, про що можна говорити з військовим злочинцем. Але справа в тому, що Навальний не буде говорити ні про смерті українців, ні про збитий Боїнг. Його тема – корупція та «демократія», і саме про них він і вестиме мову. Він намагається всидіти на двох стільцях, залучивши електорат, незадоволений корупцією, незалежно від того, підтримує він війну в Україні чи протестує проти неї.

Але дивуватись тут немає чому – наприклад, вітчизняні антикорупціонери поводяться так же само. Вони показово дистанціюються і від війни, і від армії, і від спецслужб. На їх фоні Порошенко, який точно визначився на якому він боці, постійно відвідує війська на передовій і перераховує кошти на підтримку ЗСУ, однозначно втрачає електорат – за нього вже не проголосують ні ті, хто «втомився від війни», ні любителі Путіна. Бачачи це, антикорупціонери обирають протилежну стратегію, залучаючи голоси абсолютно всіх – хай и будуть «сепари», «упороті» чи «мизамирці». Ну що ж, методи залізання на верхівку скрізь однакові, - зауважує блогер.
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