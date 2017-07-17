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Експерт: на наших очах відбувається унікальний процес

Експерт: на наших очах відбувається унікальний процес
Як повідомляє replyua.net, політичний оглядач Віктор Уколов у власному блозі на порталі «Українська правда» звертає увагу на те, що ми всі стаємо свідками унікальної для новітньої української історії події, але на неї, на жаль, не звертають належної уваги.

Так, експерт нагадує, що все ще триває конкурс на формування особового складу Верховного суду України. Це – частина реформи, запропонованої президентом і схваленої Верховною Радою України. Уколов нагадує, що учасники конкурсу мають пройти численні перевірки, довівши як власні професійні якості, так і пояснивши свій майновий стан, продемонструвавши здібності до аналітичного мислення та високі моральні якості. Вперше до конкурсу допускаються не лише особи, які працювали на посадах суддів, а і адвокати та науковці.

Звісно, на шпальти газет потрапляють лише найбільш одіозні учасники конкурсу. Але варто зазначити, що на поточний момент з понад тисячі чотирьохсот кандидатів, які подали заяви на участь у конкурсі, залишилось лише сто двадцять. А це значить, що і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Громадська рада доброчесності доходять до спільного знаменника. Загалом, незважаючи на всі проблеми, на наших очах зараз твориться історичний процес, прецедентів якого ще не було, - наголошує Уколов.
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