Політолог: цей прийом опозиції не спрацює

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За інформацією replyua.net, політолог Олеся Яхно-Белковська на персональній сторінці в соціальній мережі розмірковує з приводу прийомів, які використали фігуранти антикорупційних розслідувань, для боротьби за власний імідж і щодо перспектив такої поведінки.Так, політолог наголошує, що іноді боротьба з корупцією означає тільки боротьбу з корупцією і нічого більше. Але багато політиків, яких так чи інакше торкнулись антикорупційні розслідування, розраховують «з’їхати з теми», використовуючи патріотичну чи опозиційну риторику. Наприклад, Добкін почав говорити про «єдиний опозиційний фронт», ймовірно, розраховуючи, що перебування за гратами дозволить йому отримати імідж опозиціонера.Але проблема політиків, які не перебувають зараз при владі, полягає в тому, що вони є, по суті, псевдо-опозицією. Жодній реальній проблемі не було запропоновано альтернативного рішення, все упирається на маніпуляції заїждженими темами у надії на «політичну амнезію» громадян. Сучасні псевдо-опозиціонери помилково сприймають боротьбу з корупцією у логіці політичного протистояння і намагаються вийти з нього переможцями шляхом використання старих, опробуваних методів. Але що далі, то більше буде корупційних розслідувань. І тому спроби побудувати імідж через використання образу «жертви політичних репресій» закінчиться повним провалом, - прогнозує політолог.