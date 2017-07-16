Блогер: Дейдей заслуговує на орден

Як інформує replyua.net, у мережі й досі продовжують обговорювати поранення народного обранця Євгена Дейдея. Думками з цього приводу поділився і військовий оглядач під ніком Serg Marco у своєму блозі на порталі «Тверезий погляд».
Наприклад, всі бачили у стрічці світлину «жахливого поранення» Дейдея. Кажуть, осколочне. Але, по-перше, тоді осколок був дуже маленький і летів з величезною силою. Більше того, зазвичай осколки не пролітають навиліт, адже мають неправильну форму і «зачіпаються» в тілі, тому їх доводиться вирізати. Якщо ж осколок летів з такою силою, то вибух мав відбутись зовсім поруч з нардепом. Де ж тоді інші осколки? Якщо говорити, що поранення – результат влучання кулі, то чому краї рани такі рівні, а не розкриваються «соплом», як це зазвичай буває. Та і влучання кулі спричиняє сильну гематому, яку мало б бути видно на шкірі.
Загалом, здається що хтось просто напоровся на арматуру, але ж ГПУ констатувала теракт, а вона не може брехати. Тому ми доходимо висновку, що Дейдея було вражено новітньою, невідомою до цього зброєю. Судіть самі: вона самонаводиться, абсолютно безшумна, може вражати нардепа на 2-3 лінії оборони. Тому народний обранець однозначно заслуговує на орден, адже він розсекретив цей винахід ворога, - іронізує блогер.