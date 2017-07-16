Березюк назвав єдину реформу, яку він готовий підтримати у Верховній Раді

Парламентар та лідер Самопомочі Олег Березюк дав інтерв’ю журналістам видання Новое Время, в якому він поділився своїми думками щодо роботи Верховної Ради та останніх реформ, інформує replyua.net.
Народний депутат вважає, що єдина реформа, за яку можна голосувати парламентарям – це медична. На думку Березюка, це єдиний добре опрацьований проект закону, команда авторів якого гарно попрацювала. При цьому Березюк наголосив, що це він говорить як лідер опозиційної фракції і якщо є за що хвалити уряд, то він готовий це робити.
Водночас лідер Самопомочі різко піддав критиці проекти законів про пенсійну та земельну реформи. На його думку, ініціатори нинішнього законопроекту про пенсійну реформу, прикриваючись одноразовим підвищенням пенсій, прагнуть позбавити пенсій людей в наступному році, а також підвищити єдиний соціальний внесок. При цьому, наголосив Березюк, не було жодних консультацій та осмислення проекту закону, аби його можна було приймати. Що стосується земельної реформи, то запропонований законопроект, за словами нардепа, небезпечний тим, що запровадження вільного ринку землі закінчиться тим, що її викуплять «латифундисти», а представники дрібного фермерства просто не матимуть змоги дозволити це собі.