Гройсман розповів журналістам, чи бачить він себе у кріслі президента

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в розмові з журналістами телеканалу «112 Україна» відповів на питання, чи має він президентські амбіції і плани балотуватися на посаду глави держави на наступних виборах, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Як зауважив очільник уряду, планів щодо балотування на посаду президента на наступних виборах у нього немає і він зовсім не бачить себе на цій посаді. Зокрема, Гройсман відмітив, що він неодноразово наголошував, що бачить свою ефективність під час роботи саме у виконавчій гілці влади, тому бути президентом він не планує.
Крім того, в інтерв’ю телевізійникам урядовець дорікнув українській владі за «варягів». За словами прем’єр-міністра, Україна з часом почала зловживати можливостями запрошення на вищі державні посади іноземців. На його думку, займатися розбудовою держави мають саме громадяни України. Щоправда при цьому він допускає можливість «запрошення іноземних фахівців», однак «Україна має пропустити все через своє серце і лише тоді громадяни будуть цінувати це».