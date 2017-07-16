Депутат назвал причины, по которым ВР так и не признала оккупацию Донбасса

Александр Бригинец, депутат от БПП, назвал несколько причин, по которым Верховная Рада за три с лишним года так и не признала оккупацию Донбасса.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бригинец подчеркнул, что первым фактором является давление союзников, ожидавших позитивных сдвигов до самого последнего, однако этого не случилось. «Нам надо было провести выборы. Если бы признали оккупацию, ввели военное положение, мы бы остались без президента и со старым парламентом. И третья причина – в старом парламенте было слишком много бывших "регионалов". Они бы не пропустили такой законопроект», заявил депутат.
Также, по мнению Бригинца, еще одним фактором было и сомнение других политических игроков. Однако депутат считает, что в сложившейся ситуации, когда конфликт длится уже больше трех лет, рано или поздно в Верховной Раде должны принять такой законопроект, в той или другой форме, но это произойдет.