Геращенко: Саакашвили явно пересиживал в Одессе и ждал выборов в Грузии

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, собирался находиться в должности главы Одесской области временно, но он там просто пересиживал и ничего не делал.
Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом в авторской программе Дмитрия Гордона рассказал Антон Геращенко, советник главы МВД. «Саакашвили – человек, который в Одесской области, прямо скажу, пересиживал и ждал результатов выборов в Грузии, которые были в октябре 2016 года. Он не работал по-настоящему губернатором. Он ждал, что его партия снова наберет большой процент, и он сможет вернуться в Грузию», заявил депутат. Геращенко при этом подчеркнул, что партия грузинского политика потерпела крупнейшее поражение, поскольку Саакашвили обещал вернуться на родину и «свести со всеми счеты».
«В итоге в его партии на сегодняшний день, где было 26 депутатов в октябре, – из нее вышел 21 депутат, у него осталось пять. Он полный политический банкрот в Грузии. Поэтому сегодня он делает все возможное, чтобы пытаться показаться "любым" украинскому народу», добавил Геращенко.