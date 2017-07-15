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Перед «Оппозиционным блоком» встала серьезная дилемма, – журналист

Перед «Оппозиционным блоком» встала серьезная дилемма, – журналист
Известный украинский блогер и журналист Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что сейчас перед «Оппозиционным блоком» встала серьезная дилемма Михаила Добкина. Как пишет журналист, по бандитским понятиям его надо выручать и вносить за него приличный залог, но, если Добкин не сядет, то прощай огромные рейтинги и пугалки для народа про кровавую «хунту», которая как может издевается с «крепких хозяйственников».

«Что это за «хунта» такая, если позволяет оппозиции иметь на кармане такие деньги, да еще и выкупать из ее лап своих пацанов?», – задается вопросом блогер. Он добавляет, что сейчас в их бандитской малине, наверное, идет серьезный сходняк, где решается вопрос, что делать с Мишей. Посадить ради рейтинга или выкупить у хунты, чтобы сберечь пацанское реноме. «Я даже не знаю, что они и решат. Политика конечно важнее понятий. Да и понятия у бандитов очень гибкая штука», – отметил Заводюк.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен для Михаила Добкина.
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