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Експерт: у Опоблоку виникла дилема з Добкіним

Експерт: у Опоблоку виникла дилема з Добкіним
Як повідомляє replyua.net, у соціальних мережах не припиняється обговорення рішення суду про взяття під варту народного депутата Михайла Добкіна. Блогер Олексій Заводюк дав кілька коментарів з цього приводу на власній сторінці в соціальній мережі.

Нагадаємо, суд передбачив можливість звільнення депутата під заставу у розмірі п’ятдесяти мільйонів гривень. Заводюк вважає, що таким чином суддя поставив всіх однопартійців Добкіна – членів фракції Опозиційного блоку перед дилемою, яка не має очевидного вирішення. Наприклад, за бандитськими «понятіями» його однозначно потрібно виручати з в’язниці і вносити за нього заставу. Але з іншого боку, якщо до Добкіна так і не добереться «рука Феміди» то можна буде попрощатись з рейтингами і лякалками для народу про «криваву хунту» і «геноцид українців». Що ж то за хунта, якщо вона дозволяє опозиції мати у розпорядженні такі кошти та ще й використовувати їх для того, щоб викупити свого друга з її лап?

Ймовірно, зараз у Опоблоківців серйозний «сходняк», на якому вони вирішують що важливіше: товариш чи рейтинг. Чи посадити Добкіна заради політики, чи викупити і таким чином зберегти реноме? Звісно, рейтинг важливіший за «понятія». Так і «понятія» - доволі гнучка штука. Тому навіть важко здогадатись до якого рішення вони дійдуть, - зауважує блогер.
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