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СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Експерт: звісно, наші нардепи навряд чи чули про Конституцію

Експерт: звісно, наші нардепи навряд чи чули про Конституцію
Replyua.net нагадує, що нещодавно низка депутатів внесли до ВРУ законопроект, який би передбачав доволі дивну зміну регламенту – починати кожне сесійне засідання спільним зачитуванням молитви «Отче наш». Блогер Карл Волох на персональній сторінці в соціальній мережі розповів що він думає з цього приводу.

Зокрема, блогер констатує факт: автори законопроекту не чули нічого ні про Конституцію, ні про закон «Про свободу совісті та релігійні організації». Наприклад, в останньому закріплюється принцип рівних прав незалежно від віросповідання, а встановлення обмежень чи дискримінація за релігійною ознакою тягне за собою покарання.

Відтак, слідом за «Отче наш» варто надати еквівалентні права тим, хто сповідує інші релігії – мусульманство, іудаїзм, буддизм тощо – і тим, хто не сповідує жодної. З першими простіше – покопавшись у священних книгах, можна підібрати належну молитву, але як бути з атеїстами? Як відомо, вони не мають молитов. Відтак, блогер пропонує нарівні з «Отче наш» внести і нове правило: нехай «богомольці» зранку, крім «Отче наш», заслуховують уривки з книг. Наприклад – «Бог як ілюзія» професора Докінза. Або, більш доступну для наших обранців літературу – «Цікава Біблія для дорослих та малюків» авторства Лео Таксиля. Це буде справедливо, - наголошує Волох.
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