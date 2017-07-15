Суд над Добкіним: що кажуть у соціальних мережах?

Як інформує replyua.net, користувачі соціальних мереж активно обговорюють судове засідання, на якому було прийнято рішення заарештувати народного депутата Михайла Добкіна із можливістю внесення застави.
Наприклад, відомий блогер Карл Волох зауважує, що вся ситуація його дуже сильно інтригує. Чи підуть пособники Добкіна викупати його з-під арешту – чи злякаються два мільйони зелені світити у наші буремні часи? Чи може сам беркутолюб дістане якусь заначку – адже який у ній сенс, якщо він ризикує за результатом отримати загальну конфіскацію? Одним словом, робіть ваші ставки, пані та панове, ситуація розвивається непередбачувано!
Блогер Андрій Мірошніченко нагадує, що Добкіна рішенням суду заарештовано на два місяці – до чотирнадцятого вересня 2017 року. Розмір застави для нього – п’ятдесят мільйонів гривень. Але це не проблема – Новинський зараз внесе. За словами Валентина Красноперова, до Добкіна додзвонився Єфремов – і йому нарешті стало краще. Блогер під ніком Артем Мадлер, натякаючи на шоу, влаштоване іншим народним депутатом Євгеном Дейдеєм, зауважує, що друзів Добкіна цікавить, чи знизиться розмір застави хоч мільйонів на десять у разі, якщо йому прострелити м’які тканини ноги.