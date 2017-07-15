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СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Блогер: після цього перформансу хочеться проблюватись

Блогер: після цього перформансу хочеться проблюватись
Як інформує replyua.net, ЗМІ вдалось дізнатись про нові подробиці поранення, отриманого народним депутатом Євгеном Дейдеєм. Кілька слів з цього приводу сказала і блогер Світлана Любовникова – її допис розміщено на персональній сторінці в Фейсбук.

Так, блогер просить кожного з нас поставити себе на місце лікарки, медичної сестри чи навіть санітарки, яка працює у військовому шпиталі Дніпра. Уявити, скільки людей пройшло через її руки – поранені, тяжкі, скалічені. З ранами, опіками, кровотечами. Молодих і літніх, офіцерів і рядових. Скількох із них вдалось врятувати, буквально склавши по шматочках. Скількох не вдалося – не було препаратів, не встигли вчасно доставити пораненого, не змогли витягти з того світу. Скільки сліз матерів і коханих було побачено за ці три роки – просто уявіть.

А тепер до шпиталю гелікоптером доправляють це – смайлик на курячій ніжці. І невелике уточнення – не було обстрілів під Авдіївкою цього дня, взагалі не було. За ці три роки ми зрозуміли – немає чужого горя, чужих солдатів, чужих поранених. Кожен хоч якось, але долучився до підтримки армії. Багато хто просто забігав до госпіталю допомогти, нехай незнайомим, але своїм. Тому, після цього перформансу хочеться проблюватись – гидко це і соромно, - підсумовує блогер.
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