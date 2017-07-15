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Роман Донік: до яких наслідків може призвести поранення Дейдея?

Роман Донік: до яких наслідків може призвести поранення Дейдея?
Replyua.net нагадує, що вчора, чотирнадцятого липня 2017 року, стало відомо, що народний депутат Євген Дейдей зазнав поранень, перебуваючи в зоні АТО. Чимало блогерів, політиків та пересічних користувачів висловились з цього приводу в мережі. Поділився своїми думками і відомий волонтер та блогер Роман Донік – відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує ті часи, коли у результаті обстрілу з «Граду» було поранено іншого народного депутата – Дмитра Яроша. Тоді військова прокуратура тривалий час розслідувала провадження щодо командування 93 бригади – їм інкримінували недбале виконання службових обов’язків. Військові отримали «на горіхи» у тому числі через те, що допустили нардепа на передову і не вберегли його. Та справа принесла чимало головного болю і навіть незрозуміло чи закрите зараз це провадження. Але тоді час був інший – Ярош був на своєму місці і був реально потрібен.

Тепер варто приготуватись до відповідальності комусь з командування у районі Авдіївки – можливо, аж до відсторонення від виконання службових обов’язків. Але хіба цих виродків турбують людські долі, поламані їх безсовісністю? Вони хочуть імідж рятувати і ліпити образ «героїв». Навіть тема з пораненнями вже пішла в хід – нічого святого для людей немає, - зауважує блогер.
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