Матіос: пособники здають Клименка

Як інформує replyua.net, військовий прокурор України Анатолій Матіос на персональній сторінці в соціальній мережі відзвітував про результати сьогоднішньої спецоперації.
Нагадаємо, сьогодні, чотирнадцятого липня 2017 року, силовики провели масштабну спецоперацію, яка полягала у спробі викрити злочинні схеми колишнього міністра так званого «Мінздоху» Олександра Клименка. Одночасно було проведено більше 180 обшуків на об’єктах, які належать Клименку або власники яких є його контрагентами.
Анатолій Матіос зазначає, що день минув цілком результативно. Процеси, які зараз мають місце у кабінетах прокуратури, наштовхнули його на думки: от, наприклад, деякі фігуранти справи ще вчора були з Клименком «не розлий вода», разом «тусувались» у Гулівері та були його вірними бізнесовими партнерами. А зараз, після того, як у квартирах їх «господаря» пройшли обшуки та інші слідчі дії, вони з’явились до прокуратури і дають свідчення, які у майбутньому стануть цілком конкетними епізодами у справі. Що їх спонукало до співпраці зі слідством? Страх? Совість? Сумління? У будь-якому разі, це позитивний процес. Можна констатувати, що день минув недарма, - наголошує Матіос.