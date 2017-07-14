Що кажуть у соцмережах про поранення Дейдея?

Як нагадує replyua.net, сьогодні, чотирнадцятого липня 2017 року, стало відомо, що народний депутат Євген Дейдей отримав у зоні АТО поранення. Ця новина виглядає ще більш гучною з огляду на те, що напередодні парламентарі так і не набрали достатньо голосів для позбавлення його депутатського імунітету. Що кажуть у соціальних мережах з цього приводу?
Наприклад, відома блогер Олена Монова пропонує запровадити новий комерційний проект – депутатські антикорупційні тури в червону зону вихідного дня. Наприклад, якщо спромігся придбати для бригади безпілотник – отримай акуратне наскрізне поранення м’яких тканин гомілки. Кілька днів у лікарні, страждання у соціальних мережах, і виписуєшся вже героєм. Якщо привіз на передок гарну оптику – можеш похвалитись пораненням сідниці. Результат майже той самий плюс медаль. Якщо ти скупий і привіз всього-на-всього репеленти, цигарки та мазі – можна домовитись про удар по касці прикладом, що за сприятливих умов призведе до контузії. Якщо ж не привіз нічого – отримай сам: прострелене коліно, прокуратура і Луценко.
Коментарі від блогера і волонтера Романа Доніка набагато лаконічніші: найбільш поширений спосіб самокалічення на фронті – постріл самому собі у руку чи ногу (самостріл).