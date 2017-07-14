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Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Іноді те, як до певного політика ставляться у медійному полі та те, який рейтинг він має насправді, є абсолютно протилежними показниками. Про один із таких випадків розповідає популярний блогер Мирослав Олешко – за інформацією новинного порталу replyua.net, відповідний допис він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер наголошує, що не зрозумів однієї речі – як так може бути? Якщо ввімкнути будь-який телеканал, можна почути море критики на адресу Глави держави – мовляв, і реформи він блокує, і війну не закінчив, і з Трампом мало поговорив, і сміття Садовому перешкоджав вивозити. Здається, що при будь-якому виході президента в люди його мають закидати яйцями обурені громадяни.

Але в реальності все трохи інакше – наприклад, сьогодні президент приїхав до Львова. Чому мешканці міста його не закидали сміттям? Адже міський голова Андрій Садовий доклав усіх можливих зусиль для того, аби перекласти вину за свою безгосподарність на Банкову. Тим не менш, можна констатувати, що львів’яни зустрічають Порошенка як рідного, з радістю підходять, спілкуються, фотографуються. Чому Юля і Медведчук не зібрали масовку протестувальників? – цікавиться блогер.
Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
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