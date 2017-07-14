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Павло Правий: Юлію Володимирівну знову купили незадорого

Павло Правий: Юлію Володимирівну знову купили незадорого
Блогер Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі пояснює з чим пов’язана активність партії «Батьківщина» та особисто її лідерки Юлії Тимошенко на полі протидії запуску ринку землі, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що у 2014-2015 роках Юлія Володимирівна активно продавлювала ініціативу влаштувати референдум щодо вступу в НАТО. Чому вона це робила? Бо тоді соцопитування показували перевагу противників вступу до Альянсу над прихильниками. Відповідно, якби тоді відбувся референдум, на ньому більшість висловилася б проти вступу – і питання членства України в НАТО було б закрите на багато років.

Але зараз тема НАТО нецікава – суспільні настрої змінились. Тому «Батьківщина» взялась за новий референдум – про ринок землі. Звісно, замовники цієї акції вже інші – цього разу Тимошенко купили латифундисти. Поки соцопитування показують, що прихильників мораторію на продаж земель більше, ніж противників – але співвідношення стрімко змінюється. Відтак, Юлія Володимирівна намагається зловити момент, використовуючи свій улюблений інструмент – залякування українців жахами, яких насправді немає. Цього разу – про те, що землю скуплять іноземці. По-перше, реформа цього не дозволяє, по-друге, великі гравці українського агробізнесу вже зараз належать німцям, шведам, голландцям та американцям. Є і близький друг Тимошенко – Михайло Прохоров, компанія якого користується 240 тисячами гектарів українського чорнозему, - його називають основним спонсором війни на Донбасі. Загалом, саме звідси «ростуть ноги» у бажання «Батьківщини» не допустити створення ринку землі, - переконаний блогер.
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