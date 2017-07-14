Порошенко озвучил реформы, которые необходимо провести в Украине в первую очередь

Петр Порошенко, президент Украины, во время церемонии открытия лабораторного корпуса Тернопольской областной больницы заявил о том, что первоочередно Украина нуждается в проведении пенсионной, образовательной и медицинской реформ, и депутаты должны их принять во втором чтении сразу после того, как вернутся к работе осенью, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН.
«Думаю, что мы завершим медицинскую реформу, второе чтение, думаю, что мы завершим образовательную реформу - с этого начнет работать Верховная Рада в сентябре. Уверен в том, что это является символом того, как глубоко меняется наше государство», заявил глава государства. По его словам, накануне депутаты проголосовали за пенсионную реформу в первом чтении, также были учтены его предложения.
«Я надеюсь, что уже осенью мы выйдем на позицию осовременивания пенсий. Как результат - большая заработная плата и больше поступает в Пенсионный фонд, больше имеем возможность выплатить пенсионерам. Почему? Начали честно работать», подчеркнул Порошенко.