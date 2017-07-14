Нехай тримають мене у слідчому ізоляторі – Добкін

Народний депутат Михайло Добкін , який у Верховній Раді представляє «Опозиційний блок», отримав повідомлення про підозру, а також відвідав ГПУ, де слідчі допитали політика, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Днем раніше парламентарі проголосували за зняття недоторканності, можливе затримання та арешт Добкіна, а вже сьогодні політика викликали до Генпрокуратури. Нардеп поспілкувався після допиту з журналістами та заявив, що судове засідання має відбутися «у понеділок-вівторок». Парламентар додав, що він готовий до можливого арешту, а також не має намірів вносити в разі необхідності заставу для того, щоб змінити запобіжний захід. Добкін відмітив, що це для нього справа принципу і «збирати гроші по друзях він не збирається, бо це буде означати, що він визнав свою вину». Натомість він зазначив, що в разі, якщо його вважатимуть винним, то він готовий перебувати у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, Михайла Добкіна підозрюють в участі у шахрайській схемі, завдяки чому, не без неправомірного використання власного службового становища, Добкін разом зі спільниками змогли отримати понад 78 гектарів землі у Харкові.