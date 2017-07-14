Политолог: просто надо было кого-то выбрать, и попался Добкин

Валентин Войтков, украинский политолог, отмечает, что карты выпали не в пользу Михаила Добкина, и в его ситуации сошлись сразу несколько факторов, но на самом деле, в Верховной Раде нужно было просто выбрать хоть кого-то, и этим человеком оказался депутат от Оппозиционного блока.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Войтков считает, что одним из аргументов является то, что Добкин относится к украинской оппозиции. «В Раде было нужное количество депутатов, которые были готовы голосовать. Учитывая всю политическую конструкцию, связанную с представлениями, с тем «пакетом» на депутатов о лишении неприкосновенности, нужно было выбрать одного из шести. Нужно было хотя бы одного из них принести в жертву, чтобы все успокоились», отметил директор Центра стратегических коммуникаций.
По его словам, он бы не стал заранее говорить о том, что Добкина могут привлечь к уголовной ответственности, и все будет зависеть от того, какие факты и доказательства удалось собрать Генпрокуратуре, поскольку и к ГПУ уже назрело множество вопросов.