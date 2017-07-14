В Украине появилась супер-команда политиков, с которыми не будет скучно, – эксперт

По итогам завершения политического сезона можно составить сборную украинских супергероев, которые будут конкурировать с героями Марвел уже на большом экране или на большой дороге. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и финансовый эксперт Сергей Фурса. По его словам, комиссар Насиров, борец с коррупцией, его супер-сила – в клетчатом одеяле. Способен понять коррупционную схему с одного взгляда. Также быстро способен эту схему оседлать. Работает только в паре с Матиосом, просто потому что больше некому не может доверять.
Как пишет блогер, еще один герой Семен Семенченко, но о нем много не скажешь, ведь он просто интеллектуал. Ольга Богомолец, доктор-схема, способна излечить одним взглядом. Новоиспеченный социалист Кива – это секс-символ украинской политики, как настоящий социалист предпочитает брать у богатых и обещать бедным.
«Святой Лозовой. Благодаря силам святых мощей может из ничего создавать доллары и евро, иногда и гривны. Юлия Владимировна. Ее секрет – вечная молодость. Питается силой родной святой земли и не родной пластической хирургии. Брат Добкина – просто потому что прикольный. Каждый раз в команде должен быть такой персонаж, который вечно попадает в истории и его спасают остальные супергерои. Эта супер-команда уже спешит к вам», – резюмировал блогер.