Нардеп, обраний від Народного фронту, вирішив піти у відставку

Народний депутат України В'ячеслав Константіновський заявив, що він написав заяву про складання мандата, повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.
Він зауважив, що таке рішення дозволило звалити великий вантаж з його плечей. Поки ще чинний народний депутат зазначив, що вже вранці в п’ятницю, 14 липня, його заява буде в секретаріаті Верховної Ради і в нього є сподівання, що парламентарі проведуть голосування з цього приводу під час наступної сесії. Парламентар має наміри повернутися в бізнес. Слід зазначити, що в лютому 2017 року у Генпрокуратурі повідомили, що вони займаються розслідуванням розбіжностей між задекларованими даними про доходи Константіновського та його розміром податків, які він сплатив до державної казни. Сам Константіновський звинуватив тоді генпрокурора Юрія Луценко, що той «просто хоче попіаритись».
Нагадаємо, В'ячеслав Константіновський є українським бізнесменом-мультимільйонером. Прийшов в політику в 2014 році, потрапивши до парламенту від політичної сили «Народний фронт», однак згодом у червні 2015 року Константіновський вийшов з партії і став позафракційним депутатом.