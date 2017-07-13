валюта
СпецтемаГеращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Блогер: у нашій країні депутати можуть все: нюхати кокс, дивитись порно…

Блогер: у нашій країні депутати можуть все: нюхати кокс, дивитись порно…
Блогер Мирослав Гай вирішив дати кілька коментарів з приводу шоу, влаштованого у сесійній залі деякими народними обранцями, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на його персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що Україна – країна необмежених можливостей для депутатів. Наші обранці можуть все, абсолютно все. Їм доступні всі тридцять три задоволення, вони можуть місяцями не з’являтись у парламенті, а якщо приходять – то прямо під час засідань можуть нюхати кокаїн та дивитись порно. Звісно, більшість із них інтелектом не відрізняється, але готові на будь-які злочини аби лише залишитись у теплому насидженому кріслі.

Загалом, депутати можуть «наламати» будь-яку пристойну людину – нікому навіть в голову не прийде що можна так брехати, переконливо і не червоніючи. Місцеві депутати можуть погрожувати школярам «порахувати зуби». Депутати рангом вище можуть розстрілювати людей із стрілецької чи мисливської зброї – і не потрапити за грати, збити людину насмерть на пішохідному переході - і не опинитись у в’язниці, продати Батьківщину – і не отримати жодного кримінального провадження на свою адресу. Звісно, депутатів страшенно дивує, що вони можуть бути побитими людьми. Або вони не вірять, що можуть раптово померти. А дарма: Україна – держава, де депутати можуть все, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
13 июл 2017
15548

Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Александр Ходаковский. Бывший командир группировки «Восток», на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что среди боевиков на Донбассе распространяются интересные слухи, - якобы «ЛДНР» объединятся под

13 июл 2017
8880

Писатель: украинцы не могут быть миролюбивой нацией, - это один из мифов

Дмитрий Капранов, известный писатель, заявил о том, что по своему характеру украинцы не могут быть миролюбивой нацией, и то, что украинцы якобы миролюбивый народ, является всего лишь мифом. Как

13 июл 2017
7840

К депутатам пришло прозрение, что Луценко не шутит и снятие неприкосновенности – не пустые слова, – блогер

Долгое время Генпрокурора Юрия Луценко все считали «ручным прокурором» президента, сейчас же резко поменялось мнение не только у нардепов, но и у многих журналистов. Как пишет на своей странице в

Последние новости

Україна пропонує Євросоюзу альтернативу російському Північному потоку-2

Блогер: у нашій країні депутати можуть все: нюхати кокс, дивитись порно…

Портніков: два висновки зі скандалу з турбінами Siemens

Президенти США та Франції обговорили українське питання

Блогер: цей день приніс чимало позитивних «бонусів»

Блогер: росіяни цього не розуміють, тому й приречені все життя пити настоянку глоду

В США директором ФБР станет бывший работник фирмы, представляющей интересы «Роснефти» и «Газпрома»

Блогер показав як «руський мир» знищив Донбас

Блогер: Янукович профінансує виробництво українських танків

Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову

У МЗС заявили про небезпеку поїздок до Єгипту: оприлюднено перелік міст

Рябікін анонсував початок переговорів з Ryanair

Мінкульт звинуватив представників УПЦ МП у співпраці з бойовиками

В Україні підготовку за стандартами НАТО пройшли 28 бойових підрозділів ЗСУ

Глава МЗС Німеччини несподівано скасував зустріч з Лавровим

ЗМІ: Туреччина, закупивши російські С-400, відвернулася від НАТО

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Луценко викликав Добкіна до ГПУ

Березовець: це дуже небезпечний противник для України

Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг

 Новости за день