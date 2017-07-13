Блогер: у нашій країні депутати можуть все: нюхати кокс, дивитись порно…

Блогер Мирослав Гай вирішив дати кілька коментарів з приводу шоу, влаштованого у сесійній залі деякими народними обранцями, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на його персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що Україна – країна необмежених можливостей для депутатів. Наші обранці можуть все, абсолютно все. Їм доступні всі тридцять три задоволення, вони можуть місяцями не з’являтись у парламенті, а якщо приходять – то прямо під час засідань можуть нюхати кокаїн та дивитись порно. Звісно, більшість із них інтелектом не відрізняється, але готові на будь-які злочини аби лише залишитись у теплому насидженому кріслі.
Загалом, депутати можуть «наламати» будь-яку пристойну людину – нікому навіть в голову не прийде що можна так брехати, переконливо і не червоніючи. Місцеві депутати можуть погрожувати школярам «порахувати зуби». Депутати рангом вище можуть розстрілювати людей із стрілецької чи мисливської зброї – і не потрапити за грати, збити людину насмерть на пішохідному переході - і не опинитись у в’язниці, продати Батьківщину – і не отримати жодного кримінального провадження на свою адресу. Звісно, депутатів страшенно дивує, що вони можуть бути побитими людьми. Або вони не вірять, що можуть раптово померти. А дарма: Україна – держава, де депутати можуть все, - наголошує блогер.