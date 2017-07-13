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Блогер: цей день приніс чимало позитивних «бонусів»

Блогер: цей день приніс чимало позитивних «бонусів»
Блогер Helgi Sharp вирішив коротко підбити підсумки дня, що минає. Відповідний дайджест він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі – про це інформує новинний портал replyua.net.

Наприклад, сьогодні, у ході саміту «Україна - ЄС» Київ отримав фінальне рішення про асоціацію. Крім того, європейські лідери пообіцяли розробити так звану «дорожню карту» подальшої європейської інтеграції України. Якщо будемо активними у проведенні реформ, то вже у грудні отримаємо макроекономічну допомогу від Брюсселю у розмірі 600 мільйонів євро. Серед розваг – шоу у виконанні Зіміна (йдеться про Єгора Соболєва), Гришина (Семен Семенченко) та інших віп-клієнтів Сбєрбанку Росії. Але це вже передбачувано.

Крім того, Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП нашої держави на піввідсотка у 2018 році (до 3,5%) та до 4% у 2019. Керівництво Світового банку похвалило українські реформи і нагадало про необхідність запровадження ринку землі. А для самого блогера думка очільниці партії «Родіна» (йдеться про «Батьківщину») – основний маркер реформи. Якщо Тимошенко проти – значить пропозиція хороша. А ще Мінкульт закликав УПЦ МП засудити військову агресію Росії. От тут не зовсім правильно – цією організацією вже давно має займатись СБУ, - наголошує блогер.
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